Российские оккупанты 29 ноября обстреляли Днепр и Никополский район области. В результате атак врага никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. Чиновник отметил, что захватчики ударили по городу четырьмя ракетами. Были зафиксированы серьезные разрушения. Также вспыхнул пожар, его уже потушили. По словам Резниченко, Никопольский район противник обстрелял из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под прицел кафиров попала Красногригорьевская община. "В других районах кричали сирены, но обошлось без атак. И в эту минуту спокойно", — добавил глава ОВА. Напомним, вечером 28 ноября в Днепре было слышно несколько взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.