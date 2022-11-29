29 ноября – народный праздник Матвеев день и церковный день памяти апостола Матфея. Обо всех приметах и запретах этого дня — читайте в материале Styler . Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами. В этот день люди чествуют одного из двенадцати апостолов Левия Матвея, сменившего почетный пост собирателя налогов на путь последователя Христа. После смерти Спасителя он сочинил часть Евангелия. За христианские проповеди он был казнен римлянами. Матвеев день следует провести спокойно и уравновешенно. Ни в коем случае нельзя плохословить или оскорблять кого-либо. Правильнее всего, вечером, после трудового дня, накрыть стол и пригласить близких. Наши предки приметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной. Если облака опускались низко, то зима будет очень холодной. Если дул сильный ветер, то вьюги начнутся уже с середины зимы. Если ливни, то зима будет теплой. Если в этот день надеть новые вещи, то можно повлечь беду. Если разговаривать с кем-либо (например, с соседями) из-за порога, то будет ссора. Что нельзя делать в этот день Нельзя одевать вещи наизнанку — удача отвернется. Поэтому, особенно с утра и когда вы спешите, внимательно следите за тем, как одеваетесь. Если все же такое произошло, вещь нужно немедленно снять и попрыгать на ней, после чего надеть. Не рекомендуется носить сегодня красные вещи – на разочарование в любви. Нельзя долго смотреть в зеркало – к любовной неудаче. Нельзя разговаривать с кем-то из-за порога — до ссоры с этим человеком. Его нужно либо впустить в дом, либо выйти за дверь. Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту в этом году. Узнайте, можно ли соблюдать пост и как это правильно делать. Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года.