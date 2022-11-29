Российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Однако такие действия агрессора направлены только на продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики напомнили предупреждение президента Владимира Зеленского, сделанное в его видеообращении от 27 ноября по поводу новых атак. В ISW также привели заявление спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк о том, что 28 ноября в Черном море заступил на боевое дежурство дополнительный российский ракетоноситель, являющийся еще одним доказательством подготовки к возобновлению волны массированных ракетных ударов в течение следующей недели. "Однако из-за продолжения деградации ракетного арсенала РФ в ходе предварительных ударов по всей вероятности, что Россия стремится поддерживать, а не эскалировать темпы обстрелов", — добавили специалисты Института изучения войны. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.