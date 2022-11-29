Во вторник, 29 ноября, в Украине будет облачно. На части территории ожидается снег и дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. "В большинстве северных, центральных, Хмельницкой и Одесской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении. Гололедица утром в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях и в Карпатском регионе 3-8° мороза, днем в южной части, Закарпатье и Крыму 4-9° тепла). Как сообщалось, в четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об истечении безморозного периода, продолжавшегося с 6 апреля. Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев 2 сентября – на две недели раньше срока. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.