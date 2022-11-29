Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября, объявит о новой помощи США для восстановления мощностей украинской энергосистемы, поврежденной в результате российских массированных ударов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters. Блинкен прибыл в Румынию вечером 28 ноября перед встречей с союзниками НАТО и министрами иностранных дел стран "Большой семерки". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал некоторым дипломатам НАТО, посетившим Киев раньше того же дня, что наибольшим элементом энергетической инфраструктуры страны, нуждающимся в восстановлении, являются трансформаторы. По словам официального представителя США, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, Вашингтон работал с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить высоковольтные станции передачи в Украине. Блинкен на встрече во вторник новой координационной группы по энергетике, в которую входят "Большая семерка" и другие государства, расскажет о том, что Штатам удалось мобилизовать для энергетики, и о планах по доставке этого оборудования в Украину "скорее всего в ближайшие несколько недель", сказал чиновник. При этом представитель США не уточнил, в какой форме будет предоставлена помощь и сколько она обойдется. По словам чиновника, Вашингтон также призывает другие страны сделать то же, чтобы Киев мог предотвратить отключение электроэнергии, из-за которой миллионы людей остаются в темноте и без отопления при минусовых температурах. Он обращает внимание, что Москва пыталась лишить гражданское население Украины электроэнергии, нанося удары по подстанциям, которые уязвимы для ударов беспилотников, поставляемых Ираном, которые РФ использует в Украине. Напомним, ранее госсекретарь США Блинкен заявлял, что Штаты готовы оказывать Украине безопасность, гуманитарную и экономическую поддержку столько времени, сколько нужно. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.