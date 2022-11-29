В Ивано-Франковской области трагически погиб мужчина, он использовал в доме генератор. Устройство привело украинца к смерти, а его тело обнаружили в подвале. Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области. Детали трагедии

Смерть мужчины произошла в Тлумацком территориальном округе, где в подвальном помещении было обнаружено тело без признаков жизни.

По предварительной версии, наиболее вероятной причиной гибели стало отравление продуктами сгорания выхлопных газов от работающего в подвальном помещении электрогенератора.

На месте работали сотрудники полиции по установлению всех обстоятельств этого происшествия. Как правильно и безопасно использовать генератор Покупайте только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж и следуйте инструкциям производителя. Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей. Держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током. Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, разлитое на горячие детали двигателя, может загореться. Установите в помещении детекторы угарного газа. Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом на видном и легкодоступном месте.

Как уберечь жилье от пожара (facebook.com/dsns.if)

Что нужно сделать при подозрении на отравление угарным газом Отключите все приборы и откройте окна, чтобы уронить свежий воздух. Вызовите специальную службу по номеру 104. Если есть пострадавшие, вызовите экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Пострадавшим расстегните одежду и вынесите ее на свежий воздух. Раньше мы сообщали о том, как безопасно подключить генератор в доме. Также мы говорили о том, какие генераторы можно поставить на балконе.