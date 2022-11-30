Гороскоп 2023 расскажет о трех знаках Зодиака, для которых год Черного Водяного Кролика обернется невероятным успехом в сфере материального обогащения и денег. Об этом пишет SantePlus. Рак Транзит Юпитера в Овне, а затем в Тельце будет очень благоприятен для уроженцев знака Рака в 2023 году. Действительно, счастливая планета поощряет представителей этого знака Воды больше участвовать в своей профессиональной карьере. Они смогут начать инвестировать, что принесет им множество преимуществ вне зависимости от выбранной сферы. Раки, работающие в сфере недвижимости и строительства, будут иметь большой успех, в том числе за границей. Кроме того, в течение 2023 года Рак переживет переломный момент в своей любовной жизни. После тяжелого и сложного расставания некоторые встретят человека, который станет их спутником жизни. Дева В следующем году Девы почувствуют много изменений из-за прохождения Юпитера в Овне, а затем в Тельце. Они найдут время, чтобы сосредоточиться на себе. Этот самоанализ позволит им начать с новых устоев и реализовать новые важные проекты. Юпитер в Овне также поможет вам действовать больше и способствовать развитию событий в профессиональном секторе. Знак Зодиака сможет получить все необходимое на материальном и финансовом уровне. Кое-кого ждет смена работы на такую, которая вам больше подходит. В любви все будет лучше. Девы будут влюблены как никогда и смогут рассмотреть совместный проект со своим партнером. Близнецы Юпитер в Овне подтолкнет Близнецов к риску в 2023 году. Вы сможете развивать свое творческое начало и зарабатывать на своем таланте. Это принесет вам дополнительную прибыль. Близнецы будут открыты для нового опыта в новой среде, что откроет перед ними новые источники прибыли. В любви вас ждет много положительных моментов, ведь вы сможете сделать следующий шаг вместе с любимым человеком, переехав жить вместе, или инвестировать совместно в недвижимость. … Ранее мы писали, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на важные изменения в начале декабря 2022 года. Также астропсихолог рассказала, как правильно подготовиться к встрече Нового, 2023 года, и как настроить себя на положительные изменения.