Дипломаты США работают над организацией рабочей группы по координации поставок Украине генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для срочного возобновления энергосети после российских атак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times. По данным издания, переговоры об этом начались во время саммита "Большой семерки" в Мюнстере в начале ноября. Пока у них принимают страны "семерки" и их "ближайшие партнеры". Следующее заседание рабочей группы должно состояться в начале декабря в Париже. Образцом для этого начинания является контактная группа по обороне Украины, организованная США в начале апреля. В ней сейчас уже принимают участие более 50 стран и организаций, группа собирается ежемесячно в так называемом формате "Рамштайн". Название взято у военной базы в Германии, где состоялась первая встреча. Союзники обсуждают текущие потребности Украины в вооружениях и военной технике. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят 53 млн долларов на закупку оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы Украины после российских атак. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.