Российские батальонные тактические группы с апреля деградировали во время различных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). По оценкам аналитиков, более поздние попытки воспроизвести эти БТГ для восстановления боевого могущества не имели успеха. "Вероятно, с тех пор российские силы бросили оставшуюся боевую мощь и новый персонал, включая мобилизованный, в плохо обученные, оснащенные и организованные специальные структуры с низким моральным духом и дисциплиной", — пишут эксперты. Ранее британская разведка заявила, что за последние три месяца российские войска в Украине, по всей вероятности, практически прекратили развертывание батальонно-тактических групп. Война выявила недочеты концепции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.