В Украине в среду, 30 ноября, осадков не ожидается. Местами лишь небольшой снег и порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. "Облачно, без осадков, лишь в большинстве северных областей ночью небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении. Ветер Восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура Ночью 0-5° мороза, в Карпатском регионе и на востоке страны 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части в течение суток от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму днем 5-10° тепла. Как сообщалось, в четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об истечении безморозного периода, продолжавшегося с 6 апреля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.