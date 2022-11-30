Российские войска ночью 30 ноября снова обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Оккупанты обстреляли сам Никополь и Марганецкую общину. В общей сложности за ночь прилетело около 30 снарядов. Никто не пострадал. Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали, сообщил Резниченко. В других районах людей всю ночь предупреждала сирена, но без атак. Напомним, во вторник, 29 ноября, российские военные также обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.