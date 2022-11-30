Украинцы столкнулись с реальностью войны – постоянными отключениями света из-за российских обстрелов. Как быть с гигиеной, если электроэнергию отключают не 1-2 раза в день, а ее нет постоянно, рассказали врачи "Медицинского центра Доказательства" на странице Facebook. Как поддерживать себя в чистоте при блекауте

Увлажнение важнее очищения. Сухая кожа очень чувствительна к аллергенам, раздражителям, патогенным микроорганизмам. Также в холодное время года окружающие факторы становятся дополнительными отрицательными триггерами.

Если нет возможности нормально умыться , просто протрите лицо влажной салфеткой (сухую салфетку намочите в чистой воде) и сверху наносите увлажняющий крем. Активные сыворотки, спиртовые тоники лучше отложить до стабилизации ситуации. Потому что кожа в стрессе не способна нормально восстанавливаться, и это будет для нее дополнительным стрессом. Лучше добавить еще одно увлажняющее средство.

Голову мойте при каждой возможности. Если не уверены, что она будет скоро, то лучшим решением будет тоска коса или колосок. Не забывайте и о сухих шампунях, они в таком случае пригодятся. Одноразовый душ. Это, конечно, не заменит полноценную ванную, но очень хорошая альтернатива в трудные времена.

После похода в туалет лучше пользоваться влажными салфетками. Это поможет дольше сохранить ощущение чистого тела. Не ешьте пищу, свежесть которой вызывает сомнения. Потому что расстройство кишечника в условиях отсутствия воды – это адские муки. Если у вас есть заболевания, которые могут обостриться (а во время стресса это любая хроническая болезнь), сделайте адекватный запас лекарств . Не нужно скупать всю аптеку, но на несколько недель все необходимое должно быть. Читайте также, как продлить жизнь холодильника при выключении света. Читайте также подробные советы от Клопотенко, как сохранить хлеб свежим дольше установленного срока хранения.