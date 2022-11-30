В поселке Мирное Мелитопольского района ВСУ нанесли удар по позициям россиян. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова. "Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные РФ", — сказал он. Федоров отметил, что взрывы были слышны только в Мелитополе, что в 30 км от Мирного. Информация о вражеских потерях уточняется. Напомним, что украинские военные повредили железнодорожный мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику. Также сообщалось, что россияне готовят полномасштабную мобилизацию мужчин в армию РФ на оккупированной территории Запорожской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.