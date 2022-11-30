Жители многоквартирных домов, купивших (или собирающихся приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Это касается не только жителей Киева, но Львова и Сум. Соответствующее решение было принято депутатами Киевского городского совета. Кто может получить компенсацию за генератор объединения сообщников многоквартирных домов; жилищные кооперативы; управдома многоквартирных домов. Эта программа покрывает расходы только юридических лиц. Если жильцы нескольких квартир купили генератор "в складчину" и за наличные, выплаты им не назначены. Как получить компенсацию (инструкция) Прежде всего выберите подходящий генератор. При покупке учитывайте вид прибора и его мощность. Оплатите покупку через банковские учреждения. Оплачивать нужно только через юридическое лицо. После этого необходимые документы следует подать в районную государственную администрацию. Какие документы нужно предоставить заявление о частичном возмещении стоимости; заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций; копию протокола совладельцев о выборе управдома (если раньше не создали ОСМД); заверенную копию расходной накладной на генератор. После этого должна прийти компенсация за генератор в течение двух месяцев. Государство компенсирует 75% стоимости генератора. Важно! Сумма компенсации не может превышать 80 тысяч гривен. Ранее мы сообщали о том, как безопасно подключить генератор в доме. Также мы говорили о том, какие генераторы можно поставить на балконе.