Беларусь будет продолжать участвовать в российской войне против Украины, предоставляя агрессору свои территории и средства. Однако признаков наступления на северные территории с белорусской стороны пока не наблюдается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга. "На территории Республики Беларусь признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено . Определенные подразделения ВС РБ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. С целью поддержания войск в готовности к применению в очередной раз был продлен срок проверки боевой готовности сил Беларуси до 5 декабря", — рассказал Громов. По его словам, сейчас на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений 1-й танковой армии подразделений Западного округа ВС РФ. "В дальнейшем Беларусь продолжит участвовать в российской агрессии против нашего государства. Прежде всего, предоставляя РФ свою территорию и воздушное пространство, а также запасы боеприпасов и материально-технических средств", — отметил Громов. Напомним, ранее в украинской разведке рассказали, что станет своеобразным "маркером" повторного российского вторжения в Украину со стороны Белоруссии. Добавим, как рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь россияне пока не имеют достаточного количества личного состава и военной техники для формирования группировки для наступления на Украину со стороны Беларуси. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.