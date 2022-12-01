В России заявили, что, якобы, никогда не просили Украину начать мирные переговоры по окончании войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова на брифинге. Он назвал смешными и неприятными заявления о том, что Россия постоянно просит переговоров с Украиной с целью собрать дополнительные силы. "Никогда ни о каких переговорах мы не просили. Но всегда говорили, что если у кого-то есть интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", — сказал он. Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов, но переломный момент уже настал. Кроме того, 29 ноября спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной невозможны, поскольку этому якобы "мешает украинская позиция". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.