В Генштабе ВСУ назвали актуальные данные по эффективности систем ПВО в Украине. За прошлый месяц противовоздушная оборона сбила 72% ракет и 80% беспилотников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова на брифинге. По данным ведомства, в ноябре россияне выпустили Украиной 239 крылатых ракет и 80 дронов типа Shahed-136. "В ноябре средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% применяемых противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов", – отметил Громов. Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что воздушные силы Украины уничтожают около 80% враждебных целей. С начала полномасштабной войны силы ПВО сбили более 240 тысяч воздушных целей. Кроме того, сообщалось, что российские военные больше двух недель не запускают Украину иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.