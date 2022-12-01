Недавно певица Светлана Лобода выразила Украине поддержку и выпустила украиноязычную песню "Два незнакомца". Но, кажется, долго такой позиции не хватило. Совсем скоро артистка даст концерт в Дубай для россиян за немалые деньги. Какая сумма гонорара и какие деликатесы в райдере Лободы – смотрите ниже в нашем материале. Какая у Лободы позиция по поводу войны? Долгое время звезда не могла определиться со своей позицией по поводу войны России в Украине. В конце концов, выдавила из себя слова поддержки и даже обещание финансово помочь разрушенному Ирпеню после посещения города. View this post on Instagram

Posted by LOBODA (@lobodaofficial) Также Лобода неоднократно давала благотворительные концерты в поддержку Украины в разных странах.

Лобода на благотворительном концерте (фото: instagram.com/lobodaofficial) Но однозначной позиция артистки все же быть не может. Поэтому она согласилась дать концерт для россиян в Дубае. Telegram-канал SHOT опубликовал скриншоты переписки заказчика и менеджера звезды. В сообщениях стороны обсудили сумму гонорара, которая составила 100 000 евро, и райдер Светланы. Туда обязательно входят морепродукты, фрукты и дорогостоящий алкоголь.

Скриншоты: t.me/shot_shot Заказчик сам спрашивает, играет ли роль того, что он россиянин. На что менеджер сухо отвечает, что этот факт можно опустить.

Райдер Светланы Лободы (скриншот: t.me/shot_shot) Ранее мы сообщали, что Лобода выпустила новую песню на украинском языке и наконец-то определилась с позицией. Читайте также, какие известные украинские радуются, что в их стране война.