Российским оккупантам запретили загружать и разгружать эшелоны с техникой и боеприпасами близко к фронту. Наши воины умело их уничтожают. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга. По словам Громова, оккупантам запретить загружать и разгружать эшелоны ближе чем за 100 километров до линии боевого столкновения. "Оккупанты постоянно испытывают умение наших воинов уничтожать важные цели и разрывать логистические цепочки. Так, по имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединением группировки оккупационных войск генерал Суровикин (Сергей Суровикин, — ред.) отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные и загрузочные работы на железнодорожном транспорте в первую очередь эшелонов с техникой и боеприпасами на расстоянии ближе 100 км до линии боевого столкновения", — пояснил Громов. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Громов также рассказал об эффективности работы нашей ПВО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.