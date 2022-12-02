Гороскоп на декабрь 2022 года расскажет, что ждет знаков Зодиака в сфере финансов. Для некоторых конец года станет периодом больших затрат, а для некоторых – месяцем, когда они смогут исправить свое материальное положение. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые в декабре смогут решить свои проблемы с деньгами. Об этом рассказала Марина Скади. Телец Декабрь станет умеренно благоприятным для денежной сферы, но возможны изменения в росте. Это может быть долгожданное повышение, небольшая премия за добросовестный труд, новые перспективы в следующем году. Постарайтесь инвестировать в себя и новые знания – вам это поможет вырасти и осуществить мечты. Сформулируйте свои цели и двигайтесь в нужном направлении. Энергия на подъеме – начинайте действовать и зарабатывать деньги. Рак Раньше вы свои замыслы представляли в общем-то и вам было достаточно. Сейчас стоит подойти к делу поподробнее и лучше разобраться в том, чем занимаетесь. Именно в декабре вы сможете увидеть первые результаты нового дела, появившегося в вашей жизни в этом году. Результаты необязательно будут материальными, но они точно вам порадуют, потому что позволят владеть ситуацией и влиять на других людей. Весы В конце года вы можете здраво и объективно оценить любую ситуацию и найти пути улучшения своего финансового положения. В декабре будет удачный период для командировок, интересных встреч и общения. Есть смысл встретиться с старыми деловыми партнерами. В вашей голове могут возникнуть новые планы и идеи и конец года станет прекрасным временем для наведения порядка, укрепления фундамента, поиска слабых мест в вашем проекте. Кстати, раньше мы рассказывали о том, для кого 2023 год станет самым счастливым. А еще писали о том, кому из знаков Зодиака декабрь принесет успех в любви.