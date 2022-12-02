Защитникам Украины на тяжелом направлении – Бахмут срочно нужны квадрокоптеры, прицелы и рации. Также есть необходимость в покупке автомобилей. О срочном сборе средств объявила известный волонтер Наталья Юсупова на Facebook. "На Бахмутском направлении продолжаются адские бои. К сожалению, есть потери и много раненых. Есть срочные потребности для фронта. Заказ на три квадрокоптера Мавик 3 и Мавик 3 комбо. Цена за один 88-114 тыс. грн. Прицелы и две рации. И как всегда нужны автомобили. И как всегда покупаем одежду для раненых, теплые флиски и штаны. Одежды не хватает!!" – сообщила Юсупова. Наталья написала, что она уже купила два моноочка ночного видения и тепловизор за 360 тысяч гривен. "Еще два прицелы 48 850 грн. Две рации 17 250 тыс. и генератор 31 тыс. Отправили посылки, бойцам уже доехали дроны, прицелы, спальники, планшеты, рюкзаки, турникеты, мониторы, шапки, теплые балаклавы", — отчитывалась она. Реквизиты для помощи Пайпал [email protected] 4149499374344032 приват, Юсупова Наталья Августа 5375411504293973 Монобанк UA753220010000026204306753142 Ссылка на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253

Бойцы ВСУ получили помощь и нуждаются еще (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya) Напомним, что Норвегия передала Украине новую партию военной помощи. Также читайте, что известный блоггер Александр Залиско передал гуманитарную помощь жителям Херсона.