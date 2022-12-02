Министерство иностранных дел России обвинило германский Бундестаг в попытке переписать свою историю и якобы забыть совершенное во Второй мировой войне. Так ведомство отреагировало на признание Германией Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД России. В заявлении ведомства говорится, что резолюция ничто иное "провокационная акция Бундестага ФРГ", которая якобы "спекулирует на страшном голоде 1932-1933 годов" и, по мнению российских дипломатов, "имеет очевидную причину". "Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяние за совершенные ими ужасы Второй мировой войны", — говорится в сообщении. В МИД РФ назвали решение попыткой разжечь "кампанию по демонизации России" и "питание этнических украинцев с российскими и другими народами России и бывшего СССР". В МИД РФ считают, что Бундестагу ФРГ якобы "должно быть стыдно за такие безнравственные решения", которые якобы "возрождают фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления". Как сообщалось, в среду, 30 ноября, германский Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Ранее в парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор — геноцид украинского народа. Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.