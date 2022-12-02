В Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса в рамках инициативы "Согрей Украину". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Как уточняют организаторы акции, в первую посылку вошли 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных приборов для освещения, а также топливо, баки и смазочное масло. Общая стоимость такой партии составляет около 65 тысяч евро. Инициативу осуществляет неправительственная организация "Сильные вместе" и Национальный музей изобразительного искусства Литвы. Вторую партию планируют отправить в Украину через несколько недель, а всего до конца зимы организаторы акции надеются приобрести и передать украинцам 2 тысячи генераторов. Отмечается, что все оборудование отправят в центры беженцев и реабилитационных центров Украины, в культурные учреждения, музеи, которые также уже стали многофункциональными объектами. Ранее сообщалось, что Европейский Союз передаст Украине еще 40 электрогенераторов. Напомним также, что в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в период отключения света. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.