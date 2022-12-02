Спортивный инструмент хула-хуп (обруч) совсем не поможет вам сделать узкую талию и похудеть. Несмотря на активную рекламу этого товара, не стоит тратить на него деньги. Почему хула-хуп совсем не действенный рассказал тренер и эксперт по питанию из Львова Виктор Мандзяк. История обруча Эксперт рассказал, что обручи крутили еще в древнем Египте. Но делали это не для сужения талии, а для развлечения. Уже в середине 20 века хула-хуп был популяризирован. За первый год было продано около 100 миллионов обручей. "Еще бы, талию все хотят. Разработчики этого тренажера обещали сжечь жир на животе и развить мышцы. Кстати, обещают до сих пор. Идея, что можно крутить на талии какую-то круглую чушь с пузырьками и "разбивать" жир вечна. Многие люди никак не могут принять экзистенциальную истину — легко не вытащишь рыбку из пруда", — отмечает Виктор. Хула-хуп не разбивает жир Мандзяк сообщил, что обруч совсем не разбивает жир, не стоит этому верить. Жир расщепляется по такой схеме: дефицит энергии в организме, затем происходит выделение липолитических гормонов после активации ферментов ATGL, HSL, MGL, а затем в крови появляются жирные кислоты и глицерин, которые отправятся туда, где нужна энергия. Когда вы крутите обруч, у вас активируются косые мышцы, в частности, мышцы живота. Но эта активация настолько минимальна, что не может ни мускулы накачать, ни калории сжечь. "Обруч "летает" вокруг талии, используя центробежную силу инерции. Именно поэтому можно наблюдать мечтательно крутящих обруч женщин. Некоторых, тянет ко сну, и чтобы не задремать, они заходят в социальные сети, где веселятся новостями друзей", — резюмировал тренер . В результате можно сказать, что хула-хуп – это бесполезная вещь, которая может быть только развлечением, но не средством для похудения живота и талии. Напомним, что ранее Мандзяк развеял основной миф о "полезных" завтраках. А также он сообщал, можно ли пить кофе на голодный желудок.