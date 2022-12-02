Российские войска еще раз обстреляли Днепропетровскую область, ночью ударив по двум общинам из тяжелой артиллерии. Об этом 2 декабря передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. "Россияне не дают покоя Никопольщине… Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину. Выпустили по ним почти 40 снарядов", — рассказал чиновник. Также он отмечает, что жертв в результате вражеских обстрелов к счастью нет. Масштабы разрушений из-за ночного артобстрела населенных пунктов сейчас выясняются. "В других районах ночью кричала сирена, но обошлось без атак", — добавил глава ОВА. Напомним, минувшей ночью 1 декабря, российские войска снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области — при атаках захватчики применили "Грады" и тяжелую артиллерию. А днем раньше, днем ранее оккупанты обстреляли сам Никополь и Марганецкую общину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.