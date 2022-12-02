2 декабря православные чтят память пророка Авдия. Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами. Святого Авдия считают покровителем семьи, домашнего хозяйства и супружеской любви. Эту дату супругам нужно провести по общему занятию – тогда их чувства будут крепкими. Эта дата считается опасной и несчастливой. Лучше без большой нужды из дома не выходить. Особенно тщательно беречься нужно беременным женщинам. Злые силы отпугивали острыми предметами: например, ставили косу у двери. Главные приметы этого дня Сильный ветер обещает затяжную зиму. Много снега выпало – на хороший урожай в следующем году. Ясное небо предвещает морозы. Если ветер изменил направление, то погода скоро изменится. Что нельзя делать в этот день, 2 декабря не следует выяснять отношения с близкими, а также встречаться с врагами. Не рекомендуется в этот день обращаться за помощью. Не выходите 2 декабря из дома без особой надобности, говорят, что в этот день на улицах свирепствует нечисть. У кого сегодня именины Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор. Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года. Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту в этом году. Узнайте, можно ли соблюдать пост и как это правильно делать.