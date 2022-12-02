Ответственной за взрыв на территории посольства Украины в Мадриде и опасными письмами в Испании именно Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова, сделанное во время совместного брифинга с его испанской коллегой Маргаритой Роблес 1 декабря. "Госпожа министерша рассказала о взрывных листах, которые уже получают в Испании. Они (россияне — ред.) используют террористические средства, чтобы навести террор", — указал чиновник. Резников подчеркнул, что оккупанты пытаются прекратить водоснабжение и электричество в Украине, чтобы мы были в холоде и темноте. "Это означает вызов для всего мира. Россия — это государство-террорист, а его террор не знает границ", — добавил глава Минобороны. Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадрите поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт. Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.