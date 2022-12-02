Россияне в ночь на 2 декабря выпустили ракеты по Запорожью. В результате обстрела кафиров никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. "Враг еще раз нанес удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра", — отметил чиновник. Старик указал, что из-за русских атак вспыхнул пожар. Пламя оперативно потушили спасатели.

Россияне обстреляли Запорожье / (t.me/starukhofficial) Напомним, вечером 1 декабря в Харьковской области прогремели взрывы. оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку в Чугуевском районе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.