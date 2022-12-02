Сегодня, 2 декабря, в некоторых регионах страны ожидается снег и дождь. Также прогнозируется гололедица и порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В юго-западных областях небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. На западе и севере возможна гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Однако на востоке и юго-востоке местами порывы до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью в среднем до -5 градусов, а в северных и восточных областях -9 градусов. Днем от -2 до +3 градусов. В Крыму дождь, температура ночью до +5, днем +4+9 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4 –6 градусов, а днем ожидается до -2 градусов. Напомним, синоптики зафиксировали в Киеве рекордное количество осадков за ноябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.