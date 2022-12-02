В Ладыжине Винницкой области возобновлено теплоснабжение после атаки России. Город около недели оставался без отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram. "Восстановлено теплоснабжение в Ладыжине! Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", — отметил он. Напомним, что российские войска обстреляли Ладыжинскую ТЭС, из-за чего 18 тысяч жителей города остались без отопления. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию военного характера. Также отметим, что ранее оккупанты неоднократно наносили удары по Ладыжинской ТЭС, в результате которых ранения получали спасатели. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.