Сумма средств, которые потребуются на послевоенное восстановление Украины, уже превысила 350 миллиардов долларов, как ранее оценивали нанесенный стране ущерб в результате полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По его словам, ожидаемые расходы на восстановление Украины "немного вырастут" по сравнению с примерно 350 миллиардами долларов, которые оценивались ранее в этом году, учитывая нацеленность России на украинскую электросеть и другую инфраструктуру. При этом Малпасс отметил, что не обнаружил ни одной "донорской усталости" в международном сообществе, несмотря на огромные расходы на войну. В то же время было "гигантское разочарование" в отношении РФ из-за продолжения ее агрессии против Украины. "Это изнурительная война, и она очень разочаровывает", — сказал президент Всемирного банка и добавил, что российские официальные лица были изгоями, когда приезжали на международные встречи. Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия изучает юридические возможности конфискации активов РФ для возобновления Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.