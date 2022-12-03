Гороскоп 2023 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым новый год Черного Кролика принесет много положительных изменений, а для некоторых все перевернется с ног на голову. Кому повезет, пишет Wallpaper. Рак Этот год начинается с очень приятных перемен, ведь вас ждет много профессиональных и личных успехов. Наконец освободившись от бесчисленных негативных настроек, которые беспокоили вас в последние годы, вы чувствуете себя, как дерево весной: зима закончилась, и пора позволить вашим цветам расцвести. С финансовой точки зрения вас ждет большое развитие и успех. Богиня любви благословляет вас соблазном и чувственностью, особенно в начале года и с мая по июнь. Скорпион Никто лучше вас не понимает, что настоящая трансформация медленная, но неумолимая. В профессиональной сфере будут настолько хорошие перспективы, что вы можете решить сменить работу или город. В 2023 году будет важно не утратить уверенность в себе, особенно во второй половине года. Используйте свою стратегическую интуицию для принятия решений, представьте, что на другой стороне холма. Посвятите себя физическим упражнениям, чтобы иметь ясный разум. В любви старайтесь сдерживать самолюбие и общайтесь с теми, кто не похож на вас. Козерог Пора воплотить в жизнь свои идеи и проекты. В 2023 году упрямство и решительность приведут к результатам, даже если случайность удачи изменит ситуацию. Вам понадобится открытый ум, чтобы воспользоваться множеством возможностей, которые будут предоставлены вам на серебряном блюде. Сосредоточьтесь на мелочах – они приблизят вас к вашим целям. Любовь же даст вам осознание того, кто вы есть и чего хотите. Ранее мы писали, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на важные изменения в начале декабря 2022 года. Также астропсихолог рассказала, что ждать украинцев в следующие две недели.