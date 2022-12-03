Джо Байден будет готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров о мире в Украине, если Россия продемонстрирует готовность положить конец войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса на брифинге 2 декабря. "То, что сказал президент Байден, — это если Путин готов прекратить эту войну в Украине, мы со своей стороны готовы присоединиться к дипломатии. Включая возможные переговоры (Байдена — ред.) с Путиным", — отметил дипломат. Прайс подчеркнул, что в то же время Соединенные Штаты будут проводить такие переговоры по тесной координации с союзниками по НАТО и Киеву. "Ничего об Украине без Украины", — указал чиновник основной принцип и еще раз подтвердил, что США никогда не признают попыток незаконной аннексии Россией украинских территорий, оккупированных после 2014 года. Однако, по его словам, Москва сейчас очень четко дает понять, что не настроена на конструктивный диалог и дипломатию. "Поэтому вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на том, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злодеяния, поддержать Украину в усилиях защититься от агрессии, а также уменьшить для остального мира влияние войны, развязанной Путиным", — подытожил представитель Госдепа. Напомним, Байден заявил, что согласится на переговоры с Путиным, если тот окончит войну против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.