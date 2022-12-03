Во время полномасштабной войны в Украине существует вероятность потери документов. РБК-Украина рассказывает, что нужно для восстановления паспорта и куда обращаться. В случае потери паспорта необходимо в первую очередь подать заявление в полицию получить подтверждение о ее регистрации. После чего можно обратиться в одно из трех учреждений для получения нового документа: подразделение ДМС; ЦНАП; Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Для оформления нового паспорта необходимо иметь с собой: заявление в полицию; выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения вашего паспорта на территории Украины); квитанцию об уплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от такой уплаты; документы о месте жительства, рождении детей, браке, идентификационном номере и т.д. Оформить новый паспорт можно по месту обращения личности, но только на подконтрольной Украине территории и там, где нет активных боевых действий. Заметим, что оформить новый документ можно вне зависимости от наличия или отсутствия справки ВПЛ. Для решения дополнительных вопросов можно обращаться по номеру: 15-48 – на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции; +38 (096) 078-84-33 – для звонков из-за границы и с ТОТ; +38 (066) 813-62-39 – на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ (WhatsApp/Telegram/Viber). Напомним, 1 декабря украинец, которого принудительно вывезли в РФ, оформил удостоверение на возвращение в Украину в рамках экспериментального проекта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.