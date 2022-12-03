Погода в Украине сегодня, 3 декабря, будет местами с мокрым снегом и сильным ветром. Синоптики предупредили о морозах и гололедице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью -6 -4 градуса, днем от -4 до -1; на западе ночью -4+3, а днем -2+5 градусов; в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем -5 -2; на юге страны ночью от 0 до +2, а днем +2+5 градусов; в центральных областях ночью -6-4 градуса, днем -4-1. Погода в Киеве Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью будет идти мороз в пределах -5 -3, а днем температура воздуха будет колебаться от -2 до 0. Напомним, ранее синоптики назвали погодный рекорд ноября 2022 года в Киеве. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.