Российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали с "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко. "Ночь сплошных обстрелов. Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди невредимы", — отметил чиновник. Резниченко указал, что в результате вражеских ударов изувечены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей. "В Красногригорьевской и Марганецкой общинах тоже обошлось без пострадавших. Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод", — рассказал глава ОВА. Кроме этого, по его словам из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном подворье. Пожарные пламя уже потушили. "В других районах ночь была тихой — без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — добавил чиновник.

Россияне накрыли из "Градов" Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA) Напомним, оккупанты вечером 2 декабря нанесли удар по Херсону. В результате вражеских обстрелов были повреждены электросети — город остался без света. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.