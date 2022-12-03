Российские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области, и в результате вражеской ночной атаки были повреждены дома. Об этом 3 декабря сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха. Чиновник проинформировал о двух "прилетах" в населенном пункте, названия которого не стал пока озвучивать. "Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий", — говорится в сообщении. При этом глава ОВА отметил, что, по предварительной информации, жертв, к счастью, нет.

Последствия российских ночных обстрелов Запорожской области 3 декабря (фото: t.me/starukhofficial) Напомним, перед этим, в ночь на 30 ноября, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область и попали в газораспределительный пункт. В результате атаки без газа осталось три улицы одного из населенных пунктов. Ранее, 17 ноября, ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянской Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе — был разрушен двухэтажный жилой дом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.