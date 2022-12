В Соединенных Штатах представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его считают самым современным самолетом американских военно-морских сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пентагона. В презентации принял участие министр обороны США Ллойд Остин. "Разработка B-21 доказывает долгосрочную преданность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем", – отметил чиновник. По словам главы Пентагона, даже самым современным системам ПВО будет сложно обнаружить бомбардировщик. Первый полет самолета намечен на 2023 год. Испытание пройдет на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Напомним, армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных снабжением оружием в Украину.