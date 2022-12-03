Польские Военно-воздушные силы, недавно усилившие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, будут патрулировать небо Литвы вместо венгерских летчиков, а помогать им французские солдаты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт министерства обороны Литвы. В Литве размещены четыре истребителя F-16 ВВС Польши, а миссия по патрулированию усиливается также четырьмя мощными французскими истребителями Rafale. Как заявил во время церемонии изменения контингента на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шауляе заместитель министра национальной обороны страны Вилюс Семешко, сегодня ПВО НАТО чрезвычайно важно. "Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить свои меры по сдерживанию и обороне, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба балтийских стран", — сказал он.

Заместитель председателя Минобороны Литвы Вилюс Семешко (фото: kam.lt) До 1 декабря венгерские военнослужащие защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии приняли участие около 150 военнослужащих — пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и других направлений. Усиление миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства с авиабазы ВВС Эстонии в Амаре четырьмя истребителями Eurofighter осуществляется ВВС Германии. Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ усилит свое военное присутствие в программах НАТО и для защиты восточного фланга Альянса перед этим направила в Литву около 1 тысячи военнослужащих. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.