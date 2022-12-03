3 декабря православная церковь чтит память святого Прокла. Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами. Когда Прокл был совсем юным, он постоянно проводил свое время в изучении Священного Писания и молитвах. Его учителем был святитель Иоанн Златоуст, передавший юноше много знаний и обучивший искусству ораторства. Прокл был рядом с Иоанном к моменту явления последнему апостолу Павлу. Златоуст посвятил своего ученика в чин диакона, а затем пресвитера. Прокл после смерти своего учителя продолжил путь священника и проповедовал в храмах Константинополя. Через несколько лет он был назначен патриархом Константинопольским. Прихожане любили и почитали святителя за самоотверженность, заботу о несчастных и убогих и благопристойность во всех церковных делах. Народный праздник в этот день называется День Прокла. В этот народный праздник принято проклинать черные силы. Это мешает им выбраться из-под земли, где они прячутся от мороза, и навредить любому живому существу на земле. Если в этот день утром идет снег — то день будет теплым. Полины трещат в печи или камине – до мороза. Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга. Если на Прокла выпали осадки – то жди их и 3 июня. Снегирь заливается – в метель. Сорока прячется под крышу – скоро будет вьюга. Что нельзя делать в этот день Старайтесь не давать сегодня деньги взаймы. Лучше не ходить 3 декабря в баню. 3 декабря не отправлялись на дальний путь, пытались дождаться на следующий день. Кто отмечает именины День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вольдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр. Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года. Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту в этом году. Узнайте, можно ли соблюдать пост и как это правильно делать.