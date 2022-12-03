В Эстонии довольны договоренностью о потолке цен для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, который Евросоюз достиг 2 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эстонской премьер-министра Каи Каллас. Чиновница отметила, что ее страна проделала серьезную работу для достижения соответствующего результата. "Я довольна договоренностью, потому что она является важным шагом, который помогает поддержать Украину и остановить военную машину России", — указала Каллас. По словам главы правительства Эстонии, во время переговоров говорилось и о 70 долларов, но удалось убедить партнеров договориться о значительно более низкой цене. "Каждый доллар, на который снижается потолок цены, означает примерно минус 2 миллиарда долларов доходов РФ. Таким образом, то, что нам удалось договориться о цене на 5 долларов ниже начальной, означает, что российская военная машина недосчитается 10 млрд долларов", — объяснила премьер. Каллас добавила, что, согласно оценке экспертов, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель. Однако сейчас достигнут "лучший из возможных на сегодняшний день компромиссов". "Эстония также внесла предложение регулярно пересматривать установленную цену и вносить коррективы, исходя из цели снизить доходы РФ", — подытожила чиновник. Напомним, страны ЕС смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Добавим также, что такие лимиты на нефть из РФ будут регулярно пересматриваться. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.