Решение Евросоюза по ограничению стоимости нефти из России опубликовано в официальном журнале ЕС. Санкции вступают в силу с 5 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию. Допускается предоставление услуг судам, перевозящим энергоноситель, если цена нефти не превышает 60 долларов за баррель. "Запрещено оказывать танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении", — говорится в документе. Допускается перевозка нефти транзитом через Россию выше установленного потолка, если она сделана не в РФ и не принадлежит людям и компаниям из РФ. Ограничение стоимости нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля. В середине января 2023 г. будет обсуждаться пересмотр предельной цены на российскую нефть. В документе ЕС говорится, что она должна быть минимум на 5% ниже рыночной. Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия. Также мы писали, что Венгрия была освобождена от введения предельной цены на российскую нефть. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.