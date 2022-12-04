Гороскоп на 2022 год расскажет о трех знаках Зодиака, которых ждут положительные изменения, а для некоторых все перевернется с ног на голову. Об этом пишет SantePlus. Телец Представителей этого знака Зодиаку ждет романтическая встреча в декабре, которая полностью изменит их жизнь к лучшему. Вы встретите человека, который будет очень заботиться о вас и окружит вас любовью. Однако очень важно не упустить шанс судьбы, ведь другой возможности может и не быть. Козерог В конец года все будет вращаться вокруг вас. Звезды советуют Козерогам быть точными и решительными в разговоре с другими людьми. В декабре представители этого знака будут чувствовать себя увереннее и смогут открыться перед своей второй половинкой. Также Козерога в декабре ждут новые знакомства и романтические приключения. Рыбы Рыбы должны в отношениях показать себя в лучшем свете и не пренебрегать проблемами, над которыми нужно работать. Ближе к концу декабря ждите новых возможностей в любви. Звезды вам свое благословение, поэтому не медлите и воспользуйтесь шансом воплотить в жизнь романтические фантазии, о которых вы давно мечтали. Также в середине декабря вас будет беспокоить отсутствие гармонии с отдельными членами вашей семьи, но не беспокойтесь, до конца месяца все придет в норму. Раньше мы писали о гороскопе на декабрь для всех знаков Зодиака, который принесет счастье и достаток. Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака могут рассчитывать на важные изменения в начале декабря 2022 года.