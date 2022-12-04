Российское вторжение в Украину вызвало повышенный уровень безопасности в Европе, а ядерная риторика Москвы послужила ключевым фактором, побуждающим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По словам министра, ядерные угрозы Москвы покинули Финляндию, имеющую с Россией общую границу протяженностью около 1300 километров, задуматься над тем, как реагировать и откуда заручиться поддержкой в случае такой риторики. По словам Хаависто, эти опасения были одной из причин, побудивших Финляндию внести исторические изменения в свою политику безопасности и подать заявку в Организацию Североатлантического договора. Глава МИД также рассказал, что недавние атаки на электроэнергетическую инфраструктуру Украины были "очень жестокими" и лишили простых людей отопления, освещения и канализационных систем, что говорит о том, что Россия ведет тотальную войну против мирных жителей в Украине. Главный дипломат страны также подтвердил важность ядерной безопасности во время войны и сказал, что серьезная авария на контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции будет "одним из самых плохих сценариев, которые могут произойти". Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа без помощи США "недостаточно сильна". Потому после войны в Украине Европа должна укрепить свой оборонный потенциал. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.