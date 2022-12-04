В Тегеране начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери встретился с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым. Стороны могли обсуждать новые поставки дронов и ракет. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Согласно официальным сообщениям иранских государственных СМИ, они обсудили "неуточненное" военное сотрудничество. "Возможно, они обсуждали продажу иранских беспилотников и ракет России для использования в Украине. Багери являются главнокомандующим обороной Ирана и отвечают за военную политику и стратегическое руководство", — пишут аналитики. В момент написания этой новости о встрече в российских СМИ не сообщалось. Напомним, что российские военные более двух недель не запускают Украину иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже окончилась. Также сообщалось, что украинская разведка не фиксировала передачу Ираном баллистических ракет Российской Федерации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.