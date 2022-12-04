Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЦАХАЛа.

Там заявили, что удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Истребители атаковали цех по производству оружия террористической организации ХАМАС, а также туннель боевиков на юге Газы. Напомним, что Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат в сирийской провинции Хомс. В результате удара двое военных погибли, еще трое получили ранения. До этого Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии, недалеко от Абу-Камала. В нем, вероятно, находилась контрабанда иранского оружия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.