В ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха. По его словам, в деревне зафиксировано несколько прилетов. "В результате взрывов на территории частной застройки выбиты окна, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели", — написал Старух. Он отметил, что все люди остались живы и невредимы. Напомним, что в ночь на 27 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела пострадало агропредприятие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.