Министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. В противном случае дальнейшее временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. Остин предупредил, что вместо бюджета конгрессмены могут, как это бывало и раньше, принять резолюцию о продолжении финансирования, причем сразу на год, а не на месяцы. Это заморозит расход Пентагона на текущем уровне. Вооруженным силам придется полагаться на старые техники и оборудование, тогда как разработка перспективных военных технологий значительно сократится. Президент Джо Байден в октябре подписал закон о продлении финансирования правительства до 16 декабря 2022 года. Он включает в себя поддержку Украины на дополнительные 12,4 млрд долларов. До этого срока Конгресс должен принять оборонный бюджет. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси ранее допустила возможность принятия временного финансирования на весь год. Если Конгрессу придется принять документ, то Пентагон получит на 29 млрд долларов меньше нужной суммы. Заместитель министра обороны Майкл МакКорд заявил Politico, что ему не верится, что Пентагон сможет работать в условиях временного финансирования на весь год. Источники издания утверждают, что это может повлечь за собой кризисную ситуацию. Politico отмечает, что военная помощь Украине идет по линии Пентагона, включая поставки боеприпасов. Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее снаряжение. Также ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд. долларов в качестве экстренной помощи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.