Российские войска ночью 4 декабря десять раз открывали огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Оккупанты поразили Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую общины. Без погибших и раненых. В Красногригорьевской общине повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач.

оккупанты обстреляли четыре общины / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA В других общинах выясняются детали атак, сообщил Резниченко.

В результате атаки повреждены дома, хозяйственные постройки и ЛЭП / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 декабря девять раз атаковали с "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.