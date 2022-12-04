В Украине сегодня будет холодная, но сухая погода. Теплее будет на юге и западе, а в Киеве ожидается порывистый ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталья Диденко. Погода в Украине "В строчку стали антициклоны Horst и Ilja и не дают теплому и влажному воздуху Атлантики проехаться в Украину. А осадки — преимущественно дожди — достанутся завтра южной части Европы, которые организует циклон Zora. Поэтому пока в большинстве наших областей — холодная и сухая погода" , – рассказала она. Температура Ночная температура воздуха ожидается в пределах –5-10 градусов, дневная –1-5 градусов. "В западной части и на юге Украины будет теплее: ночью и днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – добавила синоптик. Ветер Сегодня в большинстве областей будет юго-восточное направление, порывистое, сильное, иногда даже до штормовых порывов, 15-20 метров в секунду, в Приазовье до 22 метров в секунду. Погода в Киеве Сегодняшний день будет холодным, предполагается -1-3 градуса. "Хотя осадков в столице и не будет, однако может донимать порывистый ветер до 10-12 метров в секунду — одевайтесь поплотнее и теплее", — посоветовала Диденко. Как сообщалось, среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,1 градуса тепла, что выше климатической нормы на 0,5 градусов. Осадков было вдвое больше нормы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.